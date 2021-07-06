Gelecek sezon çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, forvet takviyesi de yapmak istiyor. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Yarmolenko için West Ham United'la anlaştığını fakat eşinin İngiltere'de yaşamak istemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

The Sun, Yarmolenko için West Ham'ın Galatasaray'la anlaştığını ancak eşini aşamadığını yazdı. Gazetenin iddiasına göre; West Ham uzun süredir Yarmolenko'dan kurtulmak istiyor. Hatta Galatasaray'la el sıkıştı. Ancak eşi İnna, Galatasaray'a transferini engelledi. Londra'da yaşamayı seven İnna'nın İngiltere dışına çıkmayı düşünmediği kaydedildi.

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