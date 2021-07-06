Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Aliou Dieng için kesenin ağzını açtı! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynayacağı zorlu maç öncesi orta saha bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Malili futbolcu Aliou Dieng için Al Ahly'e teklifini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.
Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi. Ancak Mısır kulübünün birçok takımın gündeminde olan Dieng için 8 milyon Euro istediği belirlendi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için pazarlıklara devam ediyor. Mısır basını, El Ahly'nin bu sezon Aliou Dieng'i mutlaka satacağını belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası