06 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Aliou Dieng için kesenin ağzını açtı! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynayacağı zorlu maç öncesi orta saha bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Malili futbolcu Aliou Dieng için Al Ahly'e teklifini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Aliou Dieng için kesenin ağzını açtı! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Aliou Dieng için kesenin ağzını açtı! Fatih Terim...

Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi. Ancak Mısır kulübünün birçok takımın gündeminde olan Dieng için 8 milyon Euro istediği belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Aliou Dieng için kesenin ağzını açtı! Fatih Terim...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için pazarlıklara devam ediyor. Mısır basını, El Ahly'nin bu sezon Aliou Dieng'i mutlaka satacağını belirtiliyor.

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