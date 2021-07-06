Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi. Ancak Mısır kulübünün birçok takımın gündeminde olan Dieng için 8 milyon Euro istediği belirlendi.