Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor! Dudak uçuklatan rakam
Galatasaray'ın, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne için İngiliz ekibi West Bromwich Albion teklif yaptı. Sarı kırmızılıların, Diagne için istediği rakam ise 7 milyon Euro. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaraylıların satışı konusunda haber beklediği Mbaye Diagne konusunda taraflar masada. West Bromwich 5 milyon Euro'luk net teklifi yaptı.
GALATASARAY DIAGNE'YE 7 MİLYON İSTEDİ
Galatasaray'da bir defter daha kapanmak üzere. Ajansspor'da yer alan habere göre, 2019 yılında 10 milyon Euro artı bonus karşılığında transfer edilen, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Mbaye Diagne satılıyor. Bir süredir Diagne'nin satışı konusunda görüşmeler devam ederken, West Bromwich kulübü 5 milyon Euro'luk teklifi masaya koydu. Galatasaray tarafı ise 7 milyon Euro'ya çıkılmasını istendi. Görüşmeler sürüyor orta yol bulunmak üzere.
MBAYE DIAGNE'NİN İSTATİSTİKLERİ
Sezonu Galatasaray'da açan Mbaye Diagne, burada 19 maça çıkıp 11 gol kaydetmiş; sezonun devam eden bölümünde West Bromwich Albion'a kiralanmıştı. Albion'da iyi bir hava yaratan Diagne, 16 maçta 3 gol kaydederken, 2 kez asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası