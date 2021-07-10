10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor! Dudak uçuklatan rakam

Diagne ile yollar ayrılıyor! Dudak uçuklatan rakam
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Galatasaray'ın, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne için İngiliz ekibi West Bromwich Albion teklif yaptı. Sarı kırmızılıların, Diagne için istediği rakam ise 7 milyon Euro. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaraylıların satışı konusunda haber beklediği Mbaye Diagne konusunda taraflar masada. West Bromwich 5 milyon Euro'luk net teklifi yaptı.

GALATASARAY DIAGNE'YE 7 MİLYON İSTEDİ

Galatasaray'da bir defter daha kapanmak üzere. Ajansspor'da yer alan habere göre, 2019 yılında 10 milyon Euro artı bonus karşılığında transfer edilen, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Mbaye Diagne satılıyor. Bir süredir Diagne'nin satışı konusunda görüşmeler devam ederken, West Bromwich kulübü 5 milyon Euro'luk teklifi masaya koydu. Galatasaray tarafı ise 7 milyon Euro'ya çıkılmasını istendi. Görüşmeler sürüyor orta yol bulunmak üzere.

MBAYE DIAGNE'NİN İSTATİSTİKLERİ

Sezonu Galatasaray'da açan Mbaye Diagne, burada 19 maça çıkıp 11 gol kaydetmiş; sezonun devam eden bölümünde West Bromwich Albion'a kiralanmıştı. Albion'da iyi bir hava yaratan Diagne, 16 maçta 3 gol kaydederken, 2 kez asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saraylı oyuncu Bucaspor'un yolunu tuttu! G.Saraylı oyuncu Bucaspor'un yolunu tuttu!
Barış Alper tamam! Sıradaki kim? Barış Alper tamam! Sıradaki kim?
Cimbom'da lisanslar TFF'ye bildirildi! 5 oyuncu... Cimbom'da lisanslar TFF'ye bildirildi! 5 oyuncu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör