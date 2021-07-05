05 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Davide Santon hamlesi! B planı Jens Stryger Larsen...

Cimbom'dan Santon hamlesi! B planı da hazır
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre devam ederken, sağ bek bölgesine de takviye yapılmasına karar verildi. Cimbom Roma'da forma giyen Davide Santon'u gündemine alırken, B planı olarak da Jens Stryger Larsen'i belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in raporuna göre hareket edilirken, transfer önceliklerinden birisi de sağ bek bölgesi. Deandre Yedlin'in performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam, bu bölgeye transfer istemişti.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; rotayı İtalya'ya çeviren Aslan, Davide Santon'u gündemine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için bir bek arayan Aslan'ın birçok ismi gündemine aldığı belirtilen haberde bu isimlerden birinin de Santon olduğu söylendi. Sarı kırmızılıların, bu yaz Roma'dan ayrılabilecek olan oyuncu için üç yıllık sözleşme teklifi hazırladığı aktarıldı.

Galatasaray ile adı geçen isimler arasında Udinese'den Jens Stryger Larsen de var ancak İtalyan medyasına göre Larsen Aslan'ın ikinci tercihi olacak.

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