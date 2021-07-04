Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Fenerbahçe Topuk Yaylası'na gidiyor
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için bugün Topuk Yaylası'na gidecek. 1 Temmuz'da sezonu açan sarı-lacivertliler, şimdiye kadar Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde çalıştı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için bugün Topuk Yaylası'na gidecek. 1 Temmuz'da sezonu açan sarı-lacivertliler, şimdiye kadar Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde çalıştı. Mevcut oyuncuların sağlık kontrolleri yapıldı. Topuk Yaylası'nda kondisyon çalışmaları devam ederken, Vitor Pereira yönetiminde taktik antrenmanlara da başlanacak.
KAMP KADROSU
KALECİ: Berke, Bartu, Canberk
SAVUNMA: Nazım, Murat, Dirar, Serdar, Sadık, Tisserand, Lemos, Caulker, Caner, Novak, Dirar
ORTA SAHA: Gustavo, Sosa, Mert, Mesut, Pelkas, İsmail, Oğuz, Sinan Gümüş, Osayi-Samuel, Ferdi, Barış, Melih, Muhammet
FORVET: Thiam, Samatta, Serdar, Ademi
İZİNLİLER: Altay, Ozan, İrfan, Szalai, Zanka, Valencia, Perotti
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