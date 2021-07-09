09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray için Mohamed Sherif iddiası! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek ekibinden Mostafa Mohamed'i 1.5 yıllığına kiralayan Galatasaray, aynı ülkeden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kariyerini El Ahly'de sürdüren Mısırlı forvet Mohamed Sherif için teklif yaptığı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray için Mohamed Sherif iddiası! Transferi böyle duyurdular
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Galatasaray, Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in yanına bir golcü transfer etmek isterken, aradığı ismi Mısır'da buldu. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, yeni bir Mostafa'nın peşinde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray için Mohamed Sherif iddiası! Transferi böyle duyurdular

Kingfut'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Aslan, şu anda El Ahly takımında forma giyen Mohamed Sherif için oyuncunun kulübüne resmi transfer teklifinde bulundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray için Mohamed Sherif iddiası! Transferi böyle duyurdular

Haberin detaylarında Galatasaray'ın El Ahly'ye yaptığı teklif de okuyuculara aktarılırken, Galatasaray'ın yıldız isim için 3 milyon dolarlık bonservis önerisinde bulunduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray için Mohamed Sherif iddiası! Transferi böyle duyurdular

MÜZAKERELER DURDU
Öte yandan El Ahly kulübü, 17 Temmuz'da Kaizer Chiefs ile oynayacakları CAF Şampiyonlar Ligi maçından dolayı o tarihe kadar transfer görüşmelerini durdurdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray için Mohamed Sherif iddiası! Transferi böyle duyurdular

MOHAMED SHERIF KİMDİR?
4 Şubat 1996'de Mısır'da dünyaya gelen Sherif, forvet ve sağ - sol açık mevkilerinde forma giymektedir. Sherif, kariyeri boyunca 147 maça çıkarken, 43 gol 19 asistlik performans sergiledi.

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