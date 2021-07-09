Son dakika spor haberleri: Galatasaray için Mohamed Sherif iddiası! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek ekibinden Mostafa Mohamed'i 1.5 yıllığına kiralayan Galatasaray, aynı ülkeden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kariyerini El Ahly'de sürdüren Mısırlı forvet Mohamed Sherif için teklif yaptığı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray, Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in yanına bir golcü transfer etmek isterken, aradığı ismi Mısır'da buldu. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, yeni bir Mostafa'nın peşinde.
Kingfut'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Aslan, şu anda El Ahly takımında forma giyen Mohamed Sherif için oyuncunun kulübüne resmi transfer teklifinde bulundu.
Haberin detaylarında Galatasaray'ın El Ahly'ye yaptığı teklif de okuyuculara aktarılırken, Galatasaray'ın yıldız isim için 3 milyon dolarlık bonservis önerisinde bulunduğu kaydedildi.
MÜZAKERELER DURDU
Öte yandan El Ahly kulübü, 17 Temmuz'da Kaizer Chiefs ile oynayacakları CAF Şampiyonlar Ligi maçından dolayı o tarihe kadar transfer görüşmelerini durdurdu.
MOHAMED SHERIF KİMDİR?
4 Şubat 1996'de Mısır'da dünyaya gelen Sherif, forvet ve sağ - sol açık mevkilerinde forma giymektedir. Sherif, kariyeri boyunca 147 maça çıkarken, 43 gol 19 asistlik performans sergiledi.
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