09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Kocuk resmen Giresunspor'da

G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni takmı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 Giriş Tarihi: 09.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaray'da forma giyen kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı. (Gs spor haberi)

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaray forması giyen Okan Kocuk'un transferini resmen açıkladı. 25 yaşındaki kalecinin transferini sosyal medya hesabından duyuran Karadeniz ekibi, Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig'e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…" ifadelerine yer verdi.

Son 2 sezondur Galatasaray forması giyen Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 maçta kalesinde 35 gol gördü.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray da sosyal medya hesabından Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralandığını duyurdu.

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