Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Kocuk resmen Giresunspor'da
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaray'da forma giyen kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı. (Gs spor haberi)
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaray forması giyen Okan Kocuk'un transferini resmen açıkladı. 25 yaşındaki kalecinin transferini sosyal medya hesabından duyuran Karadeniz ekibi, Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig'e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…" ifadelerine yer verdi.
Son 2 sezondur Galatasaray forması giyen Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 maçta kalesinde 35 gol gördü.
Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig'e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…💪#OkanKocuk pic.twitter.com/nO1BbSL8vr— GZT Giresunspor 🇹🇷 (@Giresunspor) July 9, 2021
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray da sosyal medya hesabından Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralandığını duyurdu.
Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk'un geçici transferi için @Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/NoAeQmOlgs— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2021
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