Galatasaray Emre Akbaba ile sözleşme uzattı!

Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray, sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'yı sağlık kontrollerinden geçirdi ve 28 yaşındaki oyuncuyla 2023 yılına kadar yeni mukavele imzaladı. Böylelikle Burak Elmas yönetimi, ilk imzasını attırmış oldu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 2018 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Emre Akbaba'nın sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti.

Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas yönetimi, 28 yaşındaki oyuncuyla yeniden anlaşarak ilk transferini de gerçekleştirmiş oldu.

Emre Akbaba sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 2023'e kadar bağlayan 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Deneyimli oyuncu imza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu:

Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum burada gerçekten büyük başarılar gerçekleştirmek istiyorum bundan önceki süreçte belki sakatlıklar oldu sıkıntılar oldu ama umarım ki önümüzdeki iki yıl hem sakatlıksız kazasız belasız benim için takım arkadaşlarım için çok güzel iki yıl olur ve şampiyonluklarla kupalarla süslendirebiliriz.

Evet gerçekten özledim takım arkadaşlarımı da onlarla çalışmayı da hocalarımızla birlikte inşallah güzel şekilde çalışmalarımızı yapıp PSV maçına hazırlanmak istiyoruz.

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