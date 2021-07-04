04 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, orta saha arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Bordeaux'nun küme düşmesini fırsat bilerek Yacine Adli'yi gündemine aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, eski gözdesi genç oyuncu için temaslar başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Fatih Terim'in isteğiyle bir an önce 8 numara transferini çözmek isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi… Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların, mali kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Bordeaux'nun genç yıldız adayı Yacine Adli için temas kurduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Adli'nin hem menajeri hem de kulübü ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Henüz PSG'de oynarken Fatih Terim'in alınması için ısrarcı olduğu Adli, Fransa'da kalmış Bordeaux'yu seçmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

ÖNCELİKLE MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

Terim eski göz ağrısı için bir kez daha devreye girilmesini ve mümkünse transferin kısa sürede tamamlanmasını istedi. Adli'nin menajeri, 20 yaşındaki oyuncusunun ikinci ligde oynamayı düşünmediğini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Şartlar oluşması halinde Galatasaray'a öncelik verilmesi konusunda girişimde bulunacağının sözü verdi. Bordeaux'lu yöneticiler ise federasyonun kararını mahkemeye taşıyacaklarını ancak bekledikleri sonucu alamazlarsa Galatasaray'la Adli'nin transferi için masaya oturabileceklerini bildirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Box to box (oyunun her iki yönünü de) oynayan ve Fransa Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında forma giyen Yacine Adli, kariyeri boyunca çıktığı 86 maçta 7 gol atıp, 9 da asist yaptı.

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