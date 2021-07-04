Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, orta saha arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Bordeaux'nun küme düşmesini fırsat bilerek Yacine Adli'yi gündemine aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, eski gözdesi genç oyuncu için temaslar başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim'in isteğiyle bir an önce 8 numara transferini çözmek isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi… Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların, mali kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Bordeaux'nun genç yıldız adayı Yacine Adli için temas kurduğu öğrenildi.
Adli'nin hem menajeri hem de kulübü ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Henüz PSG'de oynarken Fatih Terim'in alınması için ısrarcı olduğu Adli, Fransa'da kalmış Bordeaux'yu seçmişti.
ÖNCELİKLE MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR
Terim eski göz ağrısı için bir kez daha devreye girilmesini ve mümkünse transferin kısa sürede tamamlanmasını istedi. Adli'nin menajeri, 20 yaşındaki oyuncusunun ikinci ligde oynamayı düşünmediğini söyledi.
Şartlar oluşması halinde Galatasaray'a öncelik verilmesi konusunda girişimde bulunacağının sözü verdi. Bordeaux'lu yöneticiler ise federasyonun kararını mahkemeye taşıyacaklarını ancak bekledikleri sonucu alamazlarsa Galatasaray'la Adli'nin transferi için masaya oturabileceklerini bildirdi.
Box to box (oyunun her iki yönünü de) oynayan ve Fransa Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında forma giyen Yacine Adli, kariyeri boyunca çıktığı 86 maçta 7 gol atıp, 9 da asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası