04 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve son olarak Emre Akbaba ile mukavele yenileyen Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da netleşti. Sarı-kırmızılılarda 8 futbolcu teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düştü. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden yoluna devam eden sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da 8 oyuncu gözden çıkarıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı.

İŞTE O İSİMLER:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Falcao

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Diagne

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Feghouli

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Sekidika

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Jimmy Durmaz

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Ozornwafor

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

İsmail Çipe

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Fatih Öztürk

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Bu arada Terim, Yunus Akgün, Emin, Ali Yavuz ve Atalay konusunda henüz kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam genç oyunculardan en azından ikisini gelecek sezon takımda tutmak istiyor.

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