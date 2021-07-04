Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 8 futbolcu...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve son olarak Emre Akbaba ile mukavele yenileyen Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da netleşti. Sarı-kırmızılılarda 8 futbolcu teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düştü. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden yoluna devam eden sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor.





Transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da 8 oyuncu gözden çıkarıldı.

Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı. İŞTE O İSİMLER:

Falcao



Diagne



Feghouli



Sekidika



Jimmy Durmaz



Ozornwafor



İsmail Çipe

