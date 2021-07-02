02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi Ön Eleme'sinde oynanacak olan PSV Eindhoven maçı öncesi flaş hamle!

Başvuru yapıldı! G.Saray'dan PSV maçı öncesi flaş hamle
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Galatasaray yeni sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV Eindhoven maçı ile açacak. Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşma öncesinde flaş bir hamleye imza attı. Cimbom, TFF'nin seyirci açıklamasının ardından Türk Telekom Stadı bakımda olduğu için maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması yönünde başvuruda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı maç için sürpriz bir hamlede bulundu. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılar, Türk Telekom Stadı bakımda olduğu için Hollanda ekibiyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacaktı. Ancak, Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi açıkladığı "Maçlar yüzde 50 taraftar kapasitesiyle oynanabilir" açıklaması sonrası harekete geçti. Cimbom, PSV maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. Futbol Federasyonu başvuruyu kabul ederse bu kez UEFA'ya gidilecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı, 17 bin 300 kapasiteli. Atatürk Olimpiyat Stadı ise 76 bin kapasiteli.

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde bileği bükülmüyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Dikkat çeken istatistik! Cimbom'un bileği bükülmüyor Dikkat çeken istatistik! Cimbom'un bileği bükülmüyor
Transfere flaş engel! G.Saray ile anlaştı ama... Transfere flaş engel! G.Saray ile anlaştı ama...
Transfer operasyonu başladı! Fatih Terim... Transfer operasyonu başladı! Fatih Terim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör