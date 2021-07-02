Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi Ön Eleme'sinde oynanacak olan PSV Eindhoven maçı öncesi flaş hamle!
Galatasaray yeni sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV Eindhoven maçı ile açacak. Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşma öncesinde flaş bir hamleye imza attı. Cimbom, TFF'nin seyirci açıklamasının ardından Türk Telekom Stadı bakımda olduğu için maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması yönünde başvuruda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı maç için sürpriz bir hamlede bulundu. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılar, Türk Telekom Stadı bakımda olduğu için Hollanda ekibiyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacaktı. Ancak, Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi açıkladığı "Maçlar yüzde 50 taraftar kapasitesiyle oynanabilir" açıklaması sonrası harekete geçti. Cimbom, PSV maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. Futbol Federasyonu başvuruyu kabul ederse bu kez UEFA'ya gidilecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı, 17 bin 300 kapasiteli. Atatürk Olimpiyat Stadı ise 76 bin kapasiteli.
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