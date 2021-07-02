Galatasaray, yeni sezona Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV Eindhoven maçı ile başlayacak. Sarı kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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21-28 Temmuz tarihlerinde PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak Galatasaray, tüm transfer planlarını Devler Ligi'ne katılmaya yönelik yapıyor.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi elemelerinde sadece 1 kez elendi, 9 defa gruplara kalmayı başardı.

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