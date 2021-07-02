02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde bileği bükülmüyor

Dikkat çeken istatistik! Cimbom'un bileği bükülmüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Galatasaray, yeni sezona Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV Eindhoven maçı ile başlayacak. Sarı kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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21-28 Temmuz tarihlerinde PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak Galatasaray, tüm transfer planlarını Devler Ligi'ne katılmaya yönelik yapıyor.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi elemelerinde sadece 1 kez elendi, 9 defa gruplara kalmayı başardı.

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