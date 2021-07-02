Son dakika spor haberi: Galatasaray Olympiakos ve Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak!
2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar Dinamo Bükreş maçının ardından 2. hazırlık sınavında Kasımpaşa ile 10 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Öte yandan Cimbom, 3. hazırlık maçının Olympiakos ile yapılacağını, "Futbol A Takımımız, 13 Temmuz Salı günü saat 21.15'te Olympiakos ile Yunanistan'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir." sözleriyle duyurdu.
Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
İlk hazırlık maçında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımı ile karşılaşan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
3. MAÇ DA AÇIKLANDI
Öte yandan sarı kırmızılılar, 3. hazırlık maçının Olympiakos ile yapılacağını, "Futbol A Takımımız, 13 Temmuz Salı günü saat 21.15'te Olympiakos ile Yunanistan'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir." sözleriyle duyurdu.
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