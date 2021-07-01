01 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a kötü sürpriz! Vergi borçları...

Burak Elmas'a kötü sürpriz!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ve yönetimi, mali açıdan kötü bir sürprizle karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı kulübün geçmiş dönemine ait olan vergi borçları sorunu ile karşılaşan yönetim, 23 milyon lira ödeme yapması gerektiğini öğrendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan her geçen gün yeni bir kötü sürpriz ile karşılaşıyor. Futbolcuların ödenmeyen ücretleri nedeniyle ilk etapta borçsuzluk kağıdını almaya çalışan yönetim bu sorunu ortadan kaldırdı ve rahatladı.

Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu kez de vergi borçları sorunu ile karşılaştı. Konuyla ilgili çalışmalara başlayan yönetim kurulunun ilk etapta 23 milyon lira ödeme yapması gerektiği belirtildi. Bu paranın kısa sürede ödeneceği ve sorunun çözüleceği aktarıldı.

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