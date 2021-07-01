Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki transfer gündemini açıkladı! "Gedson Fernandes Henry Onyekuru ve Barış Alper Yılmaz..."

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dindar, "Galatasaray'ın, PSV maçında oynayabilmesi için yapacağı transferler var. Birincisi, Barış Alper Yılmaz. İkincisi Gedson Fernandes. Benfica, Gedson'u yeniden Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor. Aldığım bilgi; Galatasaray'ın, Benfica ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu olmak üzere bir sözleşme imzalayacağı yönünde. Onyekuru konusu ise; Fatih Terim'in istediği bir oyuncu. Teknik kadronun, takımda olmasını istediği bir futbolcu. Burak Elmas'ın, Onyekuru'nun bonservisinin alınması için Monaco ile görüşmelere başladığını biliyoruz. Onyekuru da Galatasaray'ı bekliyor. PSV maçı öncesi en az 3 transfer gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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