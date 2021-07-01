Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Jimmy Durmaz yolcu! Süper Lig'den talipleri var
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Jimmy Durmaz ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında bulunmayan 32 yaşındaki futbolcuya, Süper Lig'den 4-5 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberi (GS haberleri)
Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, Galatasaray'a dönmüştü. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almayan tecrübeli futbolcuya Süper Lig'de 4-5 kulübün teklif yaptığı ifade edildi.
32 yaşındaki kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'ın, kararını verdikten sonra alacaklarına karşılık olarak sözleşmesinin feshedileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Jimmy Durmaz, Karagümrük'te çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yapmıştı.
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