01 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Halil Akbunar an meselesi!

Süper Lig devinden Halil Akbunar hamlesi! İmza...
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddası geldi. Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Cimbom, Göztepe 'den bonservisini almaya çalıştığı 27 yaşındaki futbolcu, Florya'nın yolunu tutmak için artık resmi imzaların atılmasını bekliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi anlaştığı yerli isimlerden biri de Halil Akbunar. Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın Göztepe 'den bonservisini almaya çalıştığı 27 yaşındaki futbolcu, Florya'nın yolunu tutmak için artık resmi imzaların atılmasını bekliyor.

EURO 2020 kadrosunda yer alamadığı için büyük üzüntü yaşayan ve geçen sezonki performansının da üzerine çıkabilmek adına özel hazırlıklar yapan Halil, diğer takımlardan da teklifler almasına rağmen, Fatih hocayla çalışmak istemesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine daha sıcak yaklaştı.

Terim, Halil Akbunar'ın Galatasaray formasıyla lige damga vuracak bir performans ortaya koyacağını düşünüyor.

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