01 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Paulinho kararı!

G.Saray'dan Paulinho kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Paulinho için harekete geçmişti. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı'nın istediği yüksek ücret sonrası görüşmelere ara verdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Paulinho ile ilgili gelen haberler bu kez olumsuz. Kısa süre önce Corinthians son olarak da Fluminense, Paulinho için pazarlık masasına oturdu. Ancak 4 milyon euro'luk cevap sonrasında iki kulüp de geri adım atmak zorunda kaldı. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın da şu an için böyle bir rakamı vermeyi düşünmediği öğrenildi. Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldıza, indirim yapması durumunda görüşmelere kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

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