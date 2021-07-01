Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini Benfica'ya iletti!
Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i takımda tutmak isterken, Portekiz basını da Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı son teklifini duyurdu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka transfer edilmesini istediği Portekizli yıldız adım adım Florya'ya yaklaşıyor. Portekiz basınına göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Benfica'ya yaptığı son teklifle işi bitirme yolunda önemli bir adım attı. Abola, "Galatasaray 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti" dedi.
ORTAK NOKTADA BULUŞACAKLAR
A Bola'da yer alan ve Takvim'in derlediği haberde; Galatasaray ile anlaşan Gedson'un artık Benfica formasını giymek istemediğini de vurguladı. Alınan bilgilere göre Portekiz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda pürüz yaşanıyor. Benfica'nın 12 milyon Euro civarında bir rakam istediği, iki kulübün büyük ihtimalle orta noktada buluşacağı belirtildi.
BÜYÜK BİR RAKAMA SATILABİLİR
Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes özellikle ligin son bölümünde müthiş bir performans sergilemişti. G.Saray yönetimi, 22 yaşındaki yıldızın birkaç yıl içinde önemli bir rakama satılabileceğini düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle transfere büyük önem veriyor.
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