Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi!

Geride kalan sezonda Futbol A Takım bütçesi 56 milyon euro olarak belirlenen Galatasaray'a Türkiye Futbol Federasyonu 546 milyon TL harcama limiti koydu. Bu sezon için Finansal Fair Play ortadan kalksa da sarı-kırmızılı kulüp limitlere uymak için dikkatli hareket ediyor. Yüksek maliyetli transferlerden kaçınan yeni yönetim, oyuncu satışına sıcak bakıyor. Mevcut kadroda en yüksek teklif ise Marcao'ya bekleniyor.