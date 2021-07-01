Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi!
Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin son bulmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Marcao konusunda yeni yönetim flaş bir karar alırken, bu karar menajerlere iletildi. Özellikle Rus kulüplerin radarındaki Brezilyalı stoperin bonservis bedeli de belirlendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geride kalan sezonda Futbol A Takım bütçesi 56 milyon euro olarak belirlenen Galatasaray'a Türkiye Futbol Federasyonu 546 milyon TL harcama limiti koydu. Bu sezon için Finansal Fair Play ortadan kalksa da sarı-kırmızılı kulüp limitlere uymak için dikkatli hareket ediyor. Yüksek maliyetli transferlerden kaçınan yeni yönetim, oyuncu satışına sıcak bakıyor. Mevcut kadroda en yüksek teklif ise Marcao'ya bekleniyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Seçimli genel kuruldan önce sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılan Marcao ile Rus kulüpleri ciddi biçimde ilgileniyor. CSKA, Dinamo ve Spartak Moskova'nın yanı sıra Zenit'in de 1996 doğumlu Brezilyalı stoperi gündemine aldığı bildirildi. Marcao'nun bonservisini 20 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray cephesi, bu fiyattan aşağı gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceğini menajerlere iletti.
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