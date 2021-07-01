Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planlarında yer almıyor. Sarı-kırmızılıların, Senegalli golcüyü 6 milyon Euro'ya satmaya hazır olduğu belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler bekleniyor. Ancak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Senegalli golcü için şimdiye kadar herhangi bir müracaat yok. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Diagne'yi 6 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu belirtiliyor.

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