Galatasaray devre arasında kiraladığı ve 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru için Monaco'ya ilk teklifini iletti. Sarı-kırmızılı kulüp Nijeryalı yıldız için 2.5 milyon Euro önerdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Yeniden Monaco'ya dönen Henry Onyekuru için ilk teklif yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre; 4.35 milyon Euro'luk satın alma bedelini fazla bulan Burak Elmas, yönetiminin, Fransız ekibiyle tekrar görüşmelere başladığı ve Nijeryalı için 2.5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Onyekuru'nun da kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi nedeniyle Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde elinin güçlü olduğu belirtiliyor.

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