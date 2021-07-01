01 Temmuz 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Onyekuru hamlesi! Monaco'ya ilk teklif iletildi
Galatasaray devre arasında kiraladığı ve 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru için Monaco'ya ilk teklifini iletti. Sarı-kırmızılı kulüp Nijeryalı yıldız için 2.5 milyon Euro önerdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeniden Monaco'ya dönen Henry Onyekuru için ilk teklif yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre; 4.35 milyon Euro'luk satın alma bedelini fazla bulan Burak Elmas, yönetiminin, Fransız ekibiyle tekrar görüşmelere başladığı ve Nijeryalı için 2.5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Onyekuru'nun da kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi nedeniyle Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde elinin güçlü olduğu belirtiliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?