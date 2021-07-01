Galatasaray'da stadın adı değişiyor!
Galatasaray'ın stat ismi için Türk Telekom'la imzaladığı sözleşmenin sonuna gelindi. Sarı-kırmızılıların Katar'ın başkenti Doha merkezli bir gayrimenkul şirketi ile anlaştığı öne sürüldü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın stadının isim hakkı ve forma reklamı için aynı şirketle anlaştığı iddia edildi… İddiaya göre bu Doha merkezli gayrimenkul şirketi Barwa, Galatasaray'ın formasında yer alacak. Ayrıca stadın ismi de 'Barwa Stadı' olarak değiştirilecek. Galatasaray'ın yapılacak anlaşma kapsamında 12 milyon dolar'dan 5 yılda 60 milyon doları kasasına koyacağı öğrenildi.
ADDAX'IN SPONSORU
Öncelikle gayrimenkul geliştirme ve ilgili finansal hizmetlerinde faaliyet gösteren Katar'ın en büyük gayrimenkul grubu olan Barwa, aynı zamanda İspanyol motor sporları Addax Takımı'nın da sponsoru...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?