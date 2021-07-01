Galatasaray'da stadın adı değişiyor!

Galatasaray'ın stat ismi için Türk Telekom'la imzaladığı sözleşmenin sonuna gelindi. Sarı-kırmızılıların Katar'ın başkenti Doha merkezli bir gayrimenkul şirketi ile anlaştığı öne sürüldü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın stadının isim hakkı ve forma reklamı için aynı şirketle anlaştığı iddia edildi… İddiaya göre bu Doha merkezli gayrimenkul şirketi Barwa, Galatasaray'ın formasında yer alacak. Ayrıca stadın ismi de 'Barwa Stadı' olarak değiştirilecek. Galatasaray'ın yapılacak anlaşma kapsamında 12 milyon dolar'dan 5 yılda 60 milyon doları kasasına koyacağı öğrenildi.

ADDAX'IN SPONSORU

Öncelikle gayrimenkul geliştirme ve ilgili finansal hizmetlerinde faaliyet gösteren Katar'ın en büyük gayrimenkul grubu olan Barwa, aynı zamanda İspanyol motor sporları Addax Takımı'nın da sponsoru...

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