30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta sahaya Abdou Harroui hamlesi! İlk görüşme yapıldı

G.Saray'a Faslı orta saha! İlk görüşme yapıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden sarı kırmızılılarla anlaşmasının ardından transferde gaza basıldı. Orta saha arayışlarını sürdüren Aslan, Faslı yıldız Abdou Harroui'yi gündemine aldı. Hollanda basınında yer alan habere göre Cimbom, 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Sparta Rotterdam'a teklifini yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Takvim'de yer alan habere göre, 6 ve 8 numara bölgesine takviye için birçok futbolcuyla görüşme halinde olan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Abdou Harroui oldu.

Hollanda basınına göre Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Faslı yıldız için Sparta Rotterdam'a teklif yaptı. Harrouri geçen sezon 32 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.

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