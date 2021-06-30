Takvim'de yer alan habere göre, 6 ve 8 numara bölgesine takviye için birçok futbolcuyla görüşme halinde olan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Abdou Harroui oldu.

Hollanda basınına göre Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Faslı yıldız için Sparta Rotterdam'a teklif yaptı. Harrouri geçen sezon 32 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.

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