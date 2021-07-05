Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'la sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'yi gündemine almıştı. İngiliz temsilcisi, Makedon oyuncunun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray ve Trabzonspor, kadrolarına bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.

Sarı kırmızılılarda Saracchi takımdan ayrılırken, Fırtına ise Marlon'a veda etmişti. İki dev kulüp gündemine Leeds United forması giyen Alioski'yi almıştı. Premier Lig ekibi, Makedon futbolcunun takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Futbol Direktörü Victor Orta, Kuzey Makedonyalı futbolcunun kulüp için tarihi bir dönemde oynadığı rol için Gjanni'ye övgüde bulundu. Orta, "Gjanni'nin binaya girdiği anda özel olacağını biliyordum" dedi. "Elland Road'da sözleşmesini imzalarken onun ve ailesinin yüzünde gördüğüm duygu çok güzel bir andı ve Leeds United için her şeyini vereceğinden emindim. Gösterdiği performans beklentilerimi de aştı. Gjanni hem sahada hem de saha dışında olağanüstüydü. Gjanni'ye tüm çabaları için teşekkür ediyor ve kendisine gelecek için başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan Leeds United'dan yapılan açıklamada Alioski'ye yeni sözleşme önerildiği ancak Makedon futbolcunun teklifi reddettiği aktarıldı.

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