Transferde orta alan, sol bek ve kanat bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen DeAndre Yedlin'in idmanlardaki ve Dinamo Bükreş maçındaki performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim yönetimden sağ bek transferi istedi.