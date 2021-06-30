Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yedlin'in yerine Kenny Tete...
Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan Fatih Terim, sağ bek transferi için rapor verdi. Yönetim, Fulham forması giyen Hollandalı Kenny Tete'ye kancayı attı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transferde orta alan, sol bek ve kanat bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen DeAndre Yedlin'in idmanlardaki ve Dinamo Bükreş maçındaki performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim yönetimden sağ bek transferi istedi.
FULHAM ONU GÖZDEN ÇIKARDI
Sarı-Kırmızılılar bu gelişme sonrası hemen çalışma başlattı ve rotasını İngiltere'ye çevirdi. Yönetimin Fulham formasını giyen Kenny Tete'yi ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi. İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesi sonrasında Holllandalı yıldzı gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 sezonluğuna kiralamak.
4 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Kenny Tete, 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi. O dönem Ajax formasını giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış, Galatasaray da bunun üzerine Sevilla'dan Mariano'yu almıştı.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kenny Tete gol atamazken, 2 asist yaptı. Ajax altyapısında yetişen Kenny Tete 2017 yılında Lyon'a, 2020 yılında ise Fulham'a transfer oldu.
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