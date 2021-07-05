Son dakika transfer haberleri: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray'dan Tomas Ribeiro atağı

İlk olarak takıma yerli isimleri kazandıran sarı-kırmızılılar, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile resmi sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi birkaç takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.