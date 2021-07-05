Son dakika transfer haberleri: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray'dan Tomas Ribeiro atağı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığına onay verdiği Christian Luyindama'nın yerine alternatif arayışları başladı. Portekiz basını, adı Kaan Ayhan ve Mert Çetin gibi milli futbolcularla anılan sarı-kırmızılıların Belenenses forması giyen Tomas Ribeiro'yu gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Eredivisie ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hızlandı.
İlk olarak takıma yerli isimleri kazandıran sarı-kırmızılılar, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile resmi sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi birkaç takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Record'da yer alan habere göre; Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek olan Cimbom, Portekiz ekibi Belenenses'te forma giyen Tomas Ribeiro'yu gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 45 maçta 1 gol kaydeden 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
TOMAS RIBEIRO KİMDİR?
Tam adı Tomas Aresta Branco Machado Ribeiro olan futbolcu, 30 Nisan 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Futbola Pontinha altyapısında başlayan Portekizli stoper, 2014 yılında Belenenses altyapısına transfer oldu ve 2019 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Ribeiro, önlibero da oynayabiliyor.
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