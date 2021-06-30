30 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'la yollarını ayıran Marcelo Saracchi'ye Real Sociedad talip oldu!

Saracchi'ye son talip Sociedad!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra yola devam edilmeyen Marcelo Saracchi'ye, La Liga ekiplerinden Real Sociedad talip oldu. | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Marcelo Saracchi'nin son talibi Real Sociedad oldu. Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad'ın Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladığı bildirildi.

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