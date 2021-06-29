Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi'ye talip çıktı!
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Marcelo Saracchi, kulübü Leipzig'in yolunu tutmuştu. Alman ekibinden ayrılması beklenen Uruguaylı sol beke talip çıktı. Yeniden Cimbom'a dönmesi de gündemde olan 23 yaşındaki futbolcu için İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sarı kırmızlılar ile olan kiralık kiralık sözleşmesi sona eren Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'ye talip çıktı.
Marca'da yer alan habere göre; İspanya La Liga ekibi Real Sociedad Marcelo Saracchi'ye talip oldu.
Haberin detayında, Aihen Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Nacho Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad, 23 yaşındaki Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübünün, Saracchi'yi bonservisiyle birlikte istediği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.
Saracchi'ye İspanya'dan Espanyol'un da talip olduğu ancak Real Sociedad'ın daha ciddi ve daha istekli olduğu vurgulandı.
RB Leipzig'in 2017 yazında 12 milyon euro bonservisle transfer ettiği Marcelo Saracchi, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 2 asist yaptı.
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