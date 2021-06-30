30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Ozan Kabak'a mesaj! "Bize gel"

Galatasaray'ın 2019 devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga temsilcisi Stuttgart'a gönderdiği Ozan Kabak, Schalke'ye transfer olmuş ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında ise 6 aylığına Liverpool'a kiralanmıştı. İngiliz temsilcisi yaklaşık 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazken, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in devreye girdiği ve "Bize gel" dediği öğrenildi. İşte transferdeki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Ozan Kabak'a mesaj! Bize gel
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Galatasaray, Ozan Kabak'ı yeniden kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Konuyla ilgili Almanya'dan Revier Sports'ta yer alan haberde, "Avrupa Şampiyonası Ozan Kabak için sinir bozucuydu. Schalke'nin stoperi sahada bir dakika bile yer alamadı. Kendini büyük sahnedeki diğer kulüplerin vitrinine koyabilmeyi ummuştu. Ama beklediği gibi olmadı. Bundan Schalke de zararlı çıktı" denildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Ozan Kabak'a mesaj! Bize gel

Fotomaç'ın haberine göre Ozan için Schalke'ye gelen tek resmi teklifin Nice'ten olduğu ancak genç oyuncunun, bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Bu noktada Fatih Terim'in Ozan ile bir görüşme yaptığı ve "Zirveye oynayan bir takıma gitmeyeceksen, Galatasaray'a gel. Burada yeniden forumunu yakala" dediği öğrenildi. Ozan Kabak'ın beklediği teklifleri alamazsa Fatih Terim'e dönüş için söz verdiği gelen haberler arasında...

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