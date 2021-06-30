Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Ozan Kabak'a mesaj! "Bize gel"

Galatasaray, Ozan Kabak'ı yeniden kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Konuyla ilgili Almanya'dan Revier Sports'ta yer alan haberde, "Avrupa Şampiyonası Ozan Kabak için sinir bozucuydu. Schalke'nin stoperi sahada bir dakika bile yer alamadı. Kendini büyük sahnedeki diğer kulüplerin vitrinine koyabilmeyi ummuştu. Ama beklediği gibi olmadı. Bundan Schalke de zararlı çıktı" denildi.