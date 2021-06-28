Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılara zorlu maç öncesinde iyi haber geldi. Hollanda'nın EURO 2020'den elenmesinin ardından PSV'de Donyell Malen ve Denzel Dumfries ile yollar ayrılabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Hollanda milli takımı dün akşam oynanan karşılaşmada Çekya'ya 2-0 mağlup oldu. Tomas Holes ve Patrik Schick'in gollerine engel olamayan Hollanda, turnuvadan elendi. EURO 2020'ye damgasını vuran sağ bek Denzel Dumfries ise fiyatını katladı. Çekya maçında da takımının en iyilerinden biri olan Dumfries'in bu yaz transfer olması bekleniyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİNİNDE YILDIZ GOLCÜ TRANSFER OLUYOR!

PSV'nin yıldız golcüsü Malen'in bu yaz transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında karşı karşıya geleceği PSV'de forvet Donyell Malen dünkü Çekya maçına da ilk 11'de başladı fakat De Ligt'nin oyundan atılması sonrası yerini Promes'e bıraktı.

MALEN ASİST YAPTI DUMFRİES GOL ATTI!

Avusturya karşısında PSV'li oyuncuların iş birliği vardı. Malen golde asisti yapan isim olurken sağ bek Dumfries golü attı.

AYRILIĞI AÇIKLADI!

PSV teknik direktörü Schmidt, PSV gibi bir kulübün bu oyuncuları uzun süre elinde tutma şansının az olduğunu ifade ederken 'Hem Malen hem de Denzel büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Bu yaz onları kaybedebiliriz...

'Eğer kalırlarsa bu benim için harika olacak fakat kendimizi gelecek sezona hazırlamalıyız.' dedi.

MALEN VE DUMFRİES GALATASARAY MAÇLARINDA OLMAYABİLİR!

Galatasaray ile PSV Eindhoven, ilk maçı Hollanda'da 20 veya 21 Temmuz'da oynayacak. İkinci karşılaşma ise İstanbul'da 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak.

PSV eğer Malen ve Dumfries'i satarsa bu oyuncular Galatasaray eşleşmesinde kadroda olmayacak.

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