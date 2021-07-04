04 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray idmanında Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu sürprizi!

G.Saray idmanında büyük sürpriz!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir sürpriz yaşandı. Sarı-kırmızılıların efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, yapılan antrenmanı ziyaret etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim idaresinde idmanlarını gerçekleştiren sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanında sürpriz bir konuk vardı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, kulübün iki efsane ismi Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu'nun takımı ziyaret ettiği bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim ve Arda Turan'la hasret gideren Hagi'nin bu anlar kulüp tarafından da paylaşıldı.

GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihimizde özel yere sahip olan efsanelerimiz Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktörümüz Fatih Terim ile beraber izledi.

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