Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen ve goller de kaydeden yıldız kanat oyuncusunun, gelecek sezon kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Bu bağlamda Galatasaray da Fenerbahçe de var gücüyle çalışıyor.