04 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko için kıyasıya bir transfer rekabeti içinde. Ukrayna basınında yer alan habere göre, menajerler aracılığı ile önce Galatasaray, Yarmolenko'ya teklifini sunarken, 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi. Ukrayna medyasındaki haberde, Andriy Yarmolenko'nun, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer kararını verdiği yazılırken, her iki takımın yıldız futbolcuya verdiği yıllık ücret de paylaşıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil zeminin ardından transfer için de kıyasıya bir mücadele veriyor. İstanbul'un iki dev kulübünün gündeminde Andriy Yarmolenko var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen ve goller de kaydeden yıldız kanat oyuncusunun, gelecek sezon kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Bu bağlamda Galatasaray da Fenerbahçe de var gücüyle çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

EURO 2020'de gösterdiği performans sonrası transfer penceresi bir hayli açılan Andriy Yarmolenko'nun talipleri her geçen gün artarken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önerdiği rakamı Ukrayna basını duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

Şu anda İngiliz kulübü West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko için Ukrayna basını (Sport.ua), önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

İŞTE YAPILAN TEKLİFLER!
Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde, halihazırda West Ham United'dan 6 milyon euro kazanan Andriy Yarmolenko için ilk etapta Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro teklif etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

Andriy Yarmolenko'ya menajerler aracılığı ile ulaşan ve teklifini ileten Galatasaray için beklemeye geçilmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

DEV ÇALIM!
Fenerbahçeli yetkililer, Yarmolenko'nun menajeri ile irtibata geçerken, Galatasaray'ın teklifini öğrendi ve rakamı arttırdı. Buna göre sarı lacivertliler, Andriy Yarmolenko'ya yıllık 3 milyon euroluk teklifte bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

Yaşanan bu gelişmenin ardından Andriy Yarmolenko, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

Öte yandan Andriy Yarmolenko'nun, transfere dair nihai kararını EURO 2020 sonrası vereceği dile getirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?
23 El,ö 1989'da Leningrad'da dünyaya gelen Andriy Yarmolenko, 1.89 boyunda ve kanat forvet olarak görev alıyor. Genel itibarıyla, sağ kanatta tercih ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

Kariyerine Desna U17'de başlayan Andriy Yarmolenko, daha sonra Dinamo Kiev, Borussia Dortmund ve West Ham United formalarını giydi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi

Andriy Yarmolenko, kariyeri boyunca 423 müsabakada rol alırken 153 gol kaydetti ve 103 asist üretti. Öte yandan tecrübeli yıldız, Ukrayna milli takımı ile 99 maçta 42 gol kaydetti.

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