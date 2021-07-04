Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer çalımı! Andriy Yarmolenko kararını verdi
Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko için kıyasıya bir transfer rekabeti içinde. Ukrayna basınında yer alan habere göre, menajerler aracılığı ile önce Galatasaray, Yarmolenko'ya teklifini sunarken, 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi. Ukrayna medyasındaki haberde, Andriy Yarmolenko'nun, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer kararını verdiği yazılırken, her iki takımın yıldız futbolcuya verdiği yıllık ücret de paylaşıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil zeminin ardından transfer için de kıyasıya bir mücadele veriyor. İstanbul'un iki dev kulübünün gündeminde Andriy Yarmolenko var.
Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen ve goller de kaydeden yıldız kanat oyuncusunun, gelecek sezon kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Bu bağlamda Galatasaray da Fenerbahçe de var gücüyle çalışıyor.
EURO 2020'de gösterdiği performans sonrası transfer penceresi bir hayli açılan Andriy Yarmolenko'nun talipleri her geçen gün artarken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önerdiği rakamı Ukrayna basını duyurdu.
Şu anda İngiliz kulübü West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko için Ukrayna basını (Sport.ua), önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı.
İŞTE YAPILAN TEKLİFLER!
Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde, halihazırda West Ham United'dan 6 milyon euro kazanan Andriy Yarmolenko için ilk etapta Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro teklif etti.
Andriy Yarmolenko'ya menajerler aracılığı ile ulaşan ve teklifini ileten Galatasaray için beklemeye geçilmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, devreye girdi.
DEV ÇALIM!
Fenerbahçeli yetkililer, Yarmolenko'nun menajeri ile irtibata geçerken, Galatasaray'ın teklifini öğrendi ve rakamı arttırdı. Buna göre sarı lacivertliler, Andriy Yarmolenko'ya yıllık 3 milyon euroluk teklifte bulundu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Andriy Yarmolenko, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.
Öte yandan Andriy Yarmolenko'nun, transfere dair nihai kararını EURO 2020 sonrası vereceği dile getirildi.
ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?
23 El,ö 1989'da Leningrad'da dünyaya gelen Andriy Yarmolenko, 1.89 boyunda ve kanat forvet olarak görev alıyor. Genel itibarıyla, sağ kanatta tercih ediliyor.
Kariyerine Desna U17'de başlayan Andriy Yarmolenko, daha sonra Dinamo Kiev, Borussia Dortmund ve West Ham United formalarını giydi.
Andriy Yarmolenko, kariyeri boyunca 423 müsabakada rol alırken 153 gol kaydetti ve 103 asist üretti. Öte yandan tecrübeli yıldız, Ukrayna milli takımı ile 99 maçta 42 gol kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası