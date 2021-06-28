28 Haziran 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da stoper için Min-Jae Kim iddiası!
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Luyindama'yı gönderip gelir elde etmek isteyen Galatasaray, oyuncu için Spartak Moskova'yla görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın bu bölge için, BJ Guoan'da forma giyen Min-Jae Kim'le ilgilendiği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Spartak Moskova ile Luyindama'nın satışı için görüşmelere devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia Çin'den geldi… Fotomaç'ın haberine göre; Güney Koreli dev stoper Min Jae-Kim'in Portekiz ve Türkiye'den teklifler aldığını açıkladı. Bilic'in çalıştırdığı Pekin Gouan takımında forma giyen 1.90'lık Güney Koreli stoper için Türkiye'den teklif yapan takımın Galatasaray olduğu iddia edildi.
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