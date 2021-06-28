28 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray için flaş Joao Mario iddiası! Beşiktaş da istemişti

Beşiktaş istedi Cimbom alıyor!
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'a flaş bir oyuncu önerildi. Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Joao Mario'nun menajeri, futbolcusunu sarı-kırmızılılara gelebileceğini iletti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Joao Mario'nun menajeri Federcio Pastorello, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Fotomaç'ın haberine göre; 10 numara arayan sarı-kırmızılılara Mario'nun sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini iletti. Terim'in daha önceki yıllarda da ilgisini çeken Mario ile ilgili bir hamle yapılıp yapılmayacağı ilerleyen zamanda netleşecek. Galatasaray son olarak İtalyan menajerden Mbaye Diagne'ye almıştı. Ancak Senegalli golcü, Galatasaray'a geldikten sonra Pastorello ile bağlarını koparmıştı.

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