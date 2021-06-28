28 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı KAP'a bildirmesi bekleniyor!

Barış için KAP zamanı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray, 3. transferini bitirmek üzere... Sarı-kırmızılı takımın Keçiörengücü'nde forma giyen ve prensipte anlaşma sağladığı Barış Alper Yılmaz'ı bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Yeni Başkan Burak Elmas'ın ilk transferi Barış Alper Yılmaz'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Keçiörengücü'ne 1.5 milyon euro ve 1 futbolcu verilecek. Cimbom'da ikinci KAP bildirimi ise Arda Turan için yapılacak. Arda'nın 1 yıllık imza atacağı öğrenildi.

Beşiktaş istedi Cimbom alıyor! haberin devamı

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