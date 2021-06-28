Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Aliou Dieng atağı! Görüşmeler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. İlk olarak Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için düğmeye bastı. Bu bölge için birçok alternatif belirleyen yönetim, Al Ahly'de forma giye Malili futbolcu Aliou Dieng'in transferi için Mısır ekibiyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer listesini alan yöneticilerden Işıtan Gün çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Al Ahly forması giyen Aliou Dieng için harekete geçti.