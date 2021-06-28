Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Aliou Dieng atağı! Görüşmeler başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. İlk olarak Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için düğmeye bastı. Bu bölge için birçok alternatif belirleyen yönetim, Al Ahly'de forma giye Malili futbolcu Aliou Dieng'in transferi için Mısır ekibiyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer listesini alan yöneticilerden Işıtan Gün çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Al Ahly forması giyen Aliou Dieng için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Mısır kulübüyle görüşmelere başladı. 2019 yılından beri Al Ahly'de forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
ALIOU DIENG KİMDİR?
16 Ekim 1997'de Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin Djoliba AC takımında başladı. Cezayir'in MC Alger takımında da forma giyen Dieng, 2019 yılında 1.10 milyon Euro karşılığında Al Ahly'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Mısır ekibiyle 36 maçta forma giyen Malili orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 23 yaşındaki Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon Euro. 1.84 m. boyundaki Dieng, 6 ve 8 numara oynuyor.
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