28 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao karantinada!

Marcao karantinada!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.06.2021

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da önemli bir eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun yokluğu göze çarparken, Brezilyalı yıldızın ülkesinden döndüğü ve karantinada olduğu öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, göze çarpan en önemli eksik Marcao oldu. Brezilyalı stoper ülkesinden geldiği için karantinaya alındı. Marcao'nun 4 Temmuz'a kadar evinde olacak. Ardından yapılacak virüs testi negatif çıktıktan sonra antrenmanlara başlayabilecek.

Mısır'dan G.Saray'a bir transfer daha! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın Paulinho savaşı! Avrupa devleri de istiyor G.Saray'ın Paulinho savaşı! Avrupa devleri de istiyor
Aldıkları ücret dudak uçuklattı! Yeni yönetim ortaya çıkardı Aldıkları ücret dudak uçuklattı! Yeni yönetim ortaya çıkardı
Mısır'dan G.Saray'a bir transfer daha! Mısır'dan G.Saray'a bir transfer daha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör