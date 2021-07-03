Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray EURO 2020'de Danimarka forması giyen Stryger Larsen'i izledi
Ünlü haberci Nico Schira, Galatasaray'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda izlediği yıldızı açıkladı. İtalyan gazeteci, sarı kırmızılı yetkililerin, Çekya - Danimarka maçında sol bek oyuncusu Stryger Larsen'i takip ettiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ünlü gazeteci Nico Schira, Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer gelişmesini paylaştı.
İtalyan haberci, "Galatasaray EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka Çekya maçında Stryger Larsen'i izliyor. Danimarkalı bek, takımı Udinese'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor" dedi.
A #Galatasaray's scout is monitoring Jens #StrygerLarsen today during #Den vs #CZE at #EURO2020. The danish fullback would like to leave #Udinese (his contract expires in 2022) this summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2021
JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?
21 Şubat 1991'de Danimarka'nın Sakskøbing şehrinde dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor.
Kariyerine Bröndby'de başlayan Jens Stryger Larsen, daha sonra FC Nordsjaelland, Austria Wien ve Udinese oynadı.
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