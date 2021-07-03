03 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray EURO 2020'de Danimarka forması giyen Stryger Larsen'i izledi

G.Saray EURO 2020'de o yıldızı izledi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2021

Ünlü haberci Nico Schira, Galatasaray'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda izlediği yıldızı açıkladı. İtalyan gazeteci, sarı kırmızılı yetkililerin, Çekya - Danimarka maçında sol bek oyuncusu Stryger Larsen'i takip ettiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ünlü gazeteci Nico Schira, Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer gelişmesini paylaştı.

İtalyan haberci, "Galatasaray EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka Çekya maçında Stryger Larsen'i izliyor. Danimarkalı bek, takımı Udinese'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor" dedi.

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

21 Şubat 1991'de Danimarka'nın Sakskøbing şehrinde dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor.

Kariyerine Bröndby'de başlayan Jens Stryger Larsen, daha sonra FC Nordsjaelland, Austria Wien ve Udinese oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Menajeri resmen açıkladı! F.Bahçe ve Beşiktaş'la... Menajeri resmen açıkladı! "F.Bahçe ve Beşiktaş'la..."
G.Saray'da sakat oyuncularda son durum ne? G.Saray'da sakat oyuncularda son durum ne?
Canlı yayında açıkladı! Yıldız isim tekrar gündemde Canlı yayında açıkladı! "Yıldız isim tekrar gündemde"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör