Ünlü gazeteci Nico Schira, Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer gelişmesini paylaştı.

İtalyan haberci, "Galatasaray EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka Çekya maçında Stryger Larsen'i izliyor. Danimarkalı bek, takımı Udinese'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor" dedi.

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?



21 Şubat 1991'de Danimarka'nın Sakskøbing şehrinde dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor.

Kariyerine Bröndby'de başlayan Jens Stryger Larsen, daha sonra FC Nordsjaelland, Austria Wien ve Udinese oynadı.



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