27 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ercan Kara'ya kanca! Takibe aldılar

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray ilk etapta Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için prensip anlaşmasına varırken, aradığı forveti ise Avusturya'da buldu. Cimbom'un, Rapid Wien'de forma giyen Ercan Kara'yı takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ercan Kara'ya kanca! Takibe aldılar
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 Giriş Tarihi: 27.06.2021

Galatasaray, yeni sezonda yerli ve genç oyunculara yönelecek. Transferde Arda Turan ve Halil Dervişoğlu ile tekrar yola devam kararı alan sarı kırmızılılar, Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Ercan Kara'yı da takibe aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ercan Kara'ya kanca! Takibe aldılar

SWANSEA CITY DE TAKİPTE

Milliyet'in haberine göre; Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Galatasaray dışında Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ercan Kara'ya kanca! Takibe aldılar

AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı futbolcu Ercan Kara, Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ercan Kara'ya kanca! Takibe aldılar

ERCAN KARA'NIN PERFORMANSI

Türk asıllı bir Avusturya vatandaşı olan ve forvet bölgesinde oynayan Ercan Kara, toplam 32 maçta 17 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ercan Kara'ya kanca! Takibe aldılar

1.92 cm boyu ile pivot santrfor özelliği de bulunan Ercan Kara'nın Rapid Wien'le 2022 yılına kadar sözleşmesi mevcut.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Mohamed'in son durumu belli oldu! Mohamed'in son durumu belli oldu!
Aytaç Kara'dan Fatih Terim sözleri! Aytaç Kara'dan Fatih Terim sözleri!
Aytaç Kara'dan 2 gol birden! Aytaç Kara'dan 2 gol birden!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör