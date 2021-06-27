27 Haziran 2021, Pazar
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26 yaşındaki İsveçli futbolcunun Newcastle ile 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Başakşehir'e Emil Krafth'tan kötü haber!
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ve Başakşehir'e kötü haber geldi. İki ekibinde gündeminde yer alan Newcastle United'ın sağ beki Emil Krafth takımında kalmak istediğini açıkladı.
Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in ilgilendiği Newcastle United'ın sağ beki Emil Krafth, kulübünde kalmaya yakın olduğunu söyledi.
26 yaşındaki İsveçli futbolcunun Newcastle ile 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.
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