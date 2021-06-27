Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve kısa sürede kalitesini ortaya koyarak Avrupa'ya transfer olan Ozan Kabak, sarı kırmızılılara geri dönebilir. Geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de Liverpool'da kiralık olarak geçiren genç oyuncu, İngiliz ekibi tarafından bonservisi alınmayınca Schalke'ye döndü. Schalke ve Ozan ile yakın temasta olan Terim-Elmas ikilisi, transfer gelişmelerine göre hamle yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Geçen sezon Premier Lig devi Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak, İngiliz kulübü tarafından bonservis alınmayınca Schalke'ye döndü. Bundesliga'dan düşen Schalke, Ozan Kabak'ı satarak kasaya para koymak ve ertesi yıl Bundesliga'ya yeniden yükselmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

İlk etapta 40 milyon euro bonservisle satılması düşünülen Ozan Kabak, Liverpool'daki çok parlak olmayan 6 ayı ve EURO 2020'de milli takımda hiç süre alamaması nedeniyle şu anda gözden düşmüş durumda. Schalke, Ozan için şu sıralar 40 milyon değil, verdiği 15 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Amaç, zarar etmemek.

Ajansspor'daki habere göre, Schalke Avrupa'dan birkaç kulüple dirsek temasında. Ancak olur da Ozan için 15 milyon euro'luk bir teklif gelmezse, Alman ekibi Ozan'ın yeniden parlaması ve fiyat artırması için kiralama yoluna gidecek. Bu durumda da en güçlü adaylardan biri Galatasaray.

Galatasaray özellikle PSV'yi geçip sonraki ön eleme turlarını da aşarak Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirse, Schalke Ozan'ı sarı kırmızılılara gönderme konusunda çok daha ılımlı olacak. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstererek Stuttgart'a transfer olan Ozan, bir kez daha Devler Ligi'nde boy göstermek istiyor.

Schalke ve Ozan ile yakın temasta olan Terim-Elmas ikilisi, transfer gelişmelerine göre hamle yapacak. Ozan'ın muhtemelen transfer döneminin son günlerine kadar satışı gerçekleştirilmeye çalışılacak. Şartlar olgunlaşmazsa, Burak Elmas'ın ekibi Ozan için teklifini yapacak.

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