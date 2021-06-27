Son dakika transfer haberi: A Milli Takım'ın yıldızı Kaan Ayhan EURO 2020 sonrası Galatasaray'la anlaştı!
EURO 2020'de A Milli Takım'la boy gösteren Kaan Ayhan'ın geleceği netleşiyor. Milli yıldız için Galatasaray'ın devreye girdiği ve oyuncuyla imza aşamasına geldiği kaydedildi. Bu transferin tamamlanması için İtalya’ya giden yönetici Işıtan Gün’ün, Sassuolo Kulübü yetkileriyle masaya oturduğu ve Kaan Ayhan için tarafların anlaşma noktasına geldiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
EURO 2020 A Grubu'nda turnuvayı puansız kapan A Milli Takım hayal kırıklığı yarattı. Hürriyet'te ter alan habere göre, turnuvadaki başarısızlığa rağmen milli futbolculara teklif yağıyor. Yıldız isim yapılan görşme sonrası Galatasaray'ın teklifini kabul etti.
TRANSFER HIZ KAZANDI
Galatasaray'da yeni dönem resmen başladı. Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesi ve Fatih Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesi camiada yüzleri güldürüyor. Cimbom'da PSV maçı öncesi transfer süreci de hız kazandı.
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hem iç hem dış transferde önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın da listesinden bulunan yıldız isim için düğmeye basıldı.
KAAN AYHAN İÇİN HAMLE
Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, ilk hamlesini Kaan Ayhan için yaptı ve kısa sürede amacına ulaştı.
Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi. Bu transferin tamamlanması için İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün, Sassuolo Kulübü yetkileriyle masaya oturduğu ve Kaan Ayhan için tarafların anlaşma noktasına geldiği belirtildi.
3 MİLYON EURO BONSERVİS
2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray 3 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti.
TERİM'İ MUTLU ETTİ
Tarafların ödeme planı üzerinde son detayları görüşürken, Kaan Ayhan konusunda yaşanan olumlu gelişme, özellikle yeni yabancı düzenlemesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim'i mutlu etti.
YERLİ TAKVİYESİ
Hem savunma zaaflarını gidermek hem de kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu konuda Kaan ile işe başlamış oldu.
19 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Serie A'da çok fazla şans bulamayan Kaan Ayhan, 19 müsabakada forma giydi, 5 karşılaşmayı 90 dakikada tamamladı. Stoper dışında sağ bek olarak da görev yapan Kaan, Euro 2020 grup maçlarında da şans bulmuştu.
DEMİRBİLEK'TEN YARDIM SÖZÜ
Galatasaray Genel Kurul Üyesi Bahattin Demirbilek'ten yardım sözü... Florya Metin Oktay Tesisleri'nde önceki gün Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelen ve Rusya'da bulunan iş insanı, sponsorluk ve oyuncu transferi konusunda yardıma hazır olduğunu bildirdi.
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