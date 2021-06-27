Son dakika transfer haberi: Galatasaray Edin Visca'yı PSV maçına yetiştirmek istiyor!
Galatasaray, Süper Lig'in gözdesi Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar, kısa zaman içerisinde Başakşehir Kulübü'yle görüşmelere başlayacak. Cimbom'da hedef Visca'yı, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki PSV maçlarından önce transfer ederek UEFA listesine yazdırabilmek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray 'da Edin Visca için ilk somut adım atılıyor...
Fanatik'te yer alan habere göre, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle yapılan ve resmi olmayan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimin, Başakşehir'le pazarlıkları başlatmaya karar verdiği belirtiliyor.
İki kulübün, kısa zamanda masaya oturması bekleniyor. Başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in talep ettiği kadroyu kurabilmek için kesenin ağzını açmış durumda.
Fenerbahçe 'nin de uzun süredir transfer gündeminde yer alan Visca'nın bonservisi için, paranın yanı sıra kadrodaki bazı oyuncuların takasta kullanılması da düşünülüyor.
GALATASARAY'IN HEDEFİ PSV MAÇINA YETİŞTİRMEK
Sarı-kırmızılı kulüp, Visca transferinde sürecin uzamaması için ne gerekiyorsa yapacak.
Hatta yönetime yakın kaynaklar, pazarlıklarda beklenen mesafenin kat edilememesi halinde, görüşmelerin kulübe zarar vermemesi adına sonlandırılacağı ve vakit kaybedilmeden alternatif isimlerle görüşüleceği bilgisini aktarıyor.
Hedef Visca'yı, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki PSV maçlarından önce transfer ederek UEFA listesine yazdırabilmek.
Başakşehir'de 2011 yılından beri forma giyen Visca, transfer sezonunda birçok kez 4 büyüklerin transfer listesine girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?