27 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Edin Visca'yı PSV maçına yetiştirmek istiyor!

İşte G.Saray'ın Visca planı! Hedef...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Galatasaray, Süper Lig'in gözdesi Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar, kısa zaman içerisinde Başakşehir Kulübü'yle görüşmelere başlayacak. Cimbom'da hedef Visca'yı, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki PSV maçlarından önce transfer ederek UEFA listesine yazdırabilmek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray 'da Edin Visca için ilk somut adım atılıyor...

Fanatik'te yer alan habere göre, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle yapılan ve resmi olmayan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimin, Başakşehir'le pazarlıkları başlatmaya karar verdiği belirtiliyor.

İki kulübün, kısa zamanda masaya oturması bekleniyor. Başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in talep ettiği kadroyu kurabilmek için kesenin ağzını açmış durumda.

Fenerbahçe 'nin de uzun süredir transfer gündeminde yer alan Visca'nın bonservisi için, paranın yanı sıra kadrodaki bazı oyuncuların takasta kullanılması da düşünülüyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ PSV MAÇINA YETİŞTİRMEK

Sarı-kırmızılı kulüp, Visca transferinde sürecin uzamaması için ne gerekiyorsa yapacak.

Hatta yönetime yakın kaynaklar, pazarlıklarda beklenen mesafenin kat edilememesi halinde, görüşmelerin kulübe zarar vermemesi adına sonlandırılacağı ve vakit kaybedilmeden alternatif isimlerle görüşüleceği bilgisini aktarıyor.

Hedef Visca'yı, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki PSV maçlarından önce transfer ederek UEFA listesine yazdırabilmek.

Başakşehir'de 2011 yılından beri forma giyen Visca, transfer sezonunda birçok kez 4 büyüklerin transfer listesine girdi.

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