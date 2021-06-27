27 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Olympiakos'tan Galatasaray'a Omar Elabdellaoui teklifi!

Olympiakos'tan G.Saray'a Omar teklifi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yılbaşı akşamında geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Omar Elabdellaoui konusunda eski takımı Olympiakos'tan sarı-kırmızılılar flaş bir teklif geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Olympiakos, Galatasaray'a özel maç davetinde bulundu. Atina'da taraftara açık planlanan maçın geliri de yardım kuruluşlarına bağışlanacak.
İşte G.Saray'ın Visca planı! Hedef... haberin devamı

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