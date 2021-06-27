Galatasaray'dan Falcao ve Feghouli'ye rest!

Takımın en çok kazanan 2 ismi olan Falcao ve Feghouli'nin ayrılması için Galatasaray kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda yönetici Işıtan Gün, 2 yıldıza ayrılmaları için ne istediklerini sordu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yönetici Işıtan Gün; Falcao ve Feghouli'nin menajerleriyle de görüştü. "Ayrılmak için ne istiyorsunuz?" diye sordu. Fotomaç'ın haberine göre; Falcao'ya, "River Plate taraftarı olduğunu biliyorum. Kariyerinin son döneminde yeniden orada oynamak istersen sen de fedakarlık göstermelisin" dedi. Sofiane Feghouli'ye, "Ailen de sen de İspanya'da yaşamak istiyorsunuz. Bir takım bul. Biz de üzerimize düşeni yapalım. Hepimiz mutlu olalım" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da Falcao'nun 5.5 milyon euro, Feghouli'nin ise 3.85 milyon euro'luk garanti ücreti bulunuyor.

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