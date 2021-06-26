Son dakika transfer haberleri: Sedat Tahiroğlu açıkladı! "Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile prensipte anlaştık"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tahiroğlu, "Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardık. Galatasaray'dan bir futbolcu, sonraki satıştan pay ve bonservis bedeli istiyoruz." dedi. Sedat Tahiroğlu ayrıca genç futbolcu için Beşiktaş ve Trabzonspor ile de görüştüklerini ve sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz transferi için bizzat aradığını söyledi. (GS spor haberi)

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