Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Marcus Ingvartsen, Mario Rui, Rony Lopez... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde PSV ile karşılaşacak. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılılar, transfer harekatını sürdürüyor. Fatih Terim ve Burak Elmas yaptıkları toplantılarla transferde ince eleyip sık dokuyor. Listeye yeni isimler de dahil oldu. Marcus Ingvartsen, Mario Rui, Rony Lopez gündeme gelen isimler arasında yer alıd. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

SEMİH GÖRER Yeni yabancı kuralı ile birlikte kaliteli ve genç yerli futbolcuların peşine düşen Galatasaray, Semih Görer'i radarına aldı. 19 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor da ilgi gösteriyor.

HALİL AKBUNAR Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli transferinde de büyük aşama kaydetti. Barış Alper Yılmaz ile anlaşan Aslan, Halil Akbunar'ı da renklerine bağlamak üzere.

ALIOU DIENG Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Aliou Dieng için kulübüyle temasa geçen yönetim, fiyat sordu. Türkiye gazetesinin haberine göre, Dieng için kulübü 5 milyon euro bonservis talep etti.

HIDEMASA MORITA Galatasaray'ın transfer listesine giriş yapan ön libero Hidemasa Morita için girişimler sürüyor. Japon futbolcu için scout ekipleri olumlu rapor verdi.

MARCUS INGVARTSEN Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Marcus Ingvartsen, Galatasaray'ın rotasına giriş yaptı. Galatasaray, Marcus Ingvartsen için 2 milyon euro bütçe ayırdı.

RONY LOPES Galatasaray, Sevilla forması giyen kanat oyuncusu Rony Lopes ile ilgileniyor. Fatih Terim'in onay verdiği Lopes, kariyerinde Monaco, Manchester City, Nice gibi takımlarda da forma giydi. Lopes için sarı kırmızılılar, Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürecek.

KWADWO ASAMOAH Galatasaray, daha önce de listesinde yer alan ancak anlaşma sağlayamadığı Kwadwo Asamoah için devreye girdi. Asamoah sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor.