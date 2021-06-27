27 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın Riechedly Bazoer teklifini Vitesse reddetti!

Cimbom'dan Bazoer'e teklif! Vitesse...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Uygun teklif gelmesi halinde Luyindama ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, alternatifini ise Hollanda'da bulmuştu. Sarı-kırmızılı takım Vitesse'de forma giyen Riechedly Bazoer için 2 milyon Euro teklif ederken, Hollanda ekibi bu teklifi reddetti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Riechedly Bazoer için Arnhem Vitesse'ye 2 milyon Euro teklif etti. Fotomaç'ın haberine göre bu teklif kabul edilmedi. Hollanda'dan gelen haberlere göre; Vitesse kulübü, bir yıl sözleşmesi kalan 24 yaşındaki Bazoer için 4 milyon euro istiyor. Ancak Galatasaray'ın bu rakama çıkmayı düşünmediği ve Luyindama'nın durumuna göre hareket edileceği öğrenildi.

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