Galatasaray devre arasında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'yla yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılara bu transferde Real Betis rakip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

İspanya'da Endülüs bölgesinin yerel spor gazetesi Estadio Deportivo, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'na Betis'in de talip olduğunu iddia etti. Haberde; golcü oyuncuyu Galatasaray'ın yeniden kiralamak için pusuda beklediği ancak bunun çok da kolay olmayacağı ifade edildi. Kısa süre önce Halil'in menajerliğini üstlenen babası yaptığı açıklama Brentford'un milli futbolcuyu kiralamak için La Liga'yı düşündüğünü söylemişti.

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